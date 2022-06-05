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В Германии считают, что Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 05:34
В Германии считают, что Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине - Фото
Нэнси Фезер (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине, а также другие важные места. Об этом заявила 4 июня министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает DW.

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По словам Фезер, Федеральное ведомство по охране конституции предупредило политиков и чиновников о том, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться".

Глава МВД ФРГ обвинила Москву в ведении гибридной войны.

"Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут быть причастны к российским спецслужбам… Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство", – отметила Фезер.

Министр добавила, что ее ведомство охраняет Германию от российского шпионажа, попыток влияния, лжи и военной пропаганды.

По утверждению издания Bild, на крыше посольства РФ в ФРГ установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, в этой связи сменили бюро в парламенте и переместились в другое здание. 

Читайте также: Экс-глава внешней разведки Германии: Россия наращивает у нас шпионскую деятельность

Наталия Медведева
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Германия берлин шпионаж
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