В Германии считают, что Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине

Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине, а также другие важные места. Об этом заявила 4 июня министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает DW.

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По словам Фезер, Федеральное ведомство по охране конституции предупредило политиков и чиновников о том, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться".

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"Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут быть причастны к российским спецслужбам… Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство", – отметила Фезер.

Министр добавила, что ее ведомство охраняет Германию от российского шпионажа, попыток влияния, лжи и военной пропаганды.

По утверждению издания Bild, на крыше посольства РФ в ФРГ установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, в этой связи сменили бюро в парламенте и переместились в другое здание.

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Наталия Медведева

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