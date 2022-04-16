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Экс-глава внешней разведки Германии: Россия наращивает у нас шпионскую деятельность

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 08:53
Экс-глава внешней разведки Германии: Россия наращивает у нас шпионскую деятельность - Фото
Герхард Шиндлер (фото - ЕРА)

Страна-оккупант Россия на фоне своего полномасштабного вторжения в Украину усиливает деятельность своих спецслужб в Германии. В этом убежден бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Герхард Шиндлер, пишет Deutsche Welle.

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По его словам, "очевидно", что когда вооруженное противостояние на континенте сопровождается экономическими санкциями против агрессора, "разведдеятельность также возрастает". Причем этот процесс "определенно еще не находится в завершающей фазе".

Шиндлер говорит, что невозможно сделать вывод о числе агентов врага в Германии, потому что те, кто в поле зрения Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и его земельных отделений, – "это лишь верхушка айсберга".

4 апреля из ФРГ выслали 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Глава BND в 2011–2016 годах считает недальновидным такой шаг: за шпионами целесообразнее наблюдать, отслеживать их передвижения и круги общения, отметил он.

Высылка, считает Шиндлер, – политический сигнал, а не реально эффективная борьба с агентурой.

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Евгений Пилипенко
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Германия война разведка агентура шпионаж спецслужбы Герхард Шиндлер
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