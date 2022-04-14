Вице-канцлер Германии об отказе Штайнмайеру: Украина допустила дипломатическую ошибку
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает "дипломатической ошибкой" якобы отказ Украины принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, передает ZDF.
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"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку… Федеральный президент – это Германия. И именно поэтому его приглашение от президента Зеленского – это приглашение Германии", – сказал он.
У Хабека также спросили, посетит ли теперь он или канцлер Германии Олаф Шольц Украину.
"Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны", – ответил он, добавив, что правительство ФРГ постоянно находится в контакте с властью Украины.
СПРАВКА. Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на предупреждения Украины и стран восточного фланга НАТО, что это – геополитический проект, завершение которого приведет к кризису с безопасностью в Европе.
Также он предлагал формулу имплементации минских соглашений, которая была близка к кремлевской трактовке этих документов.
- 4 апреля 2022-го, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" с СП-2 и политикой в отношении России. Также он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова.
- Штайнмайер хотел приехать в Киев 13 апреля вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но сообщил, что Зеленский отказался с ним встречаться.
- Зеленский заявил, что не получал обращения от Штайнмайера о визите и добавил: мы хотим быть среди реальных друзей.
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