Вице-канцлер Германии об отказе Штайнмайеру: Украина допустила дипломатическую ошибку

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает "дипломатической ошибкой" якобы отказ Украины принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, передает ZDF.

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"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку… Федеральный президент – это Германия. И именно поэтому его приглашение от президента Зеленского – это приглашение Германии", – сказал он.

У Хабека также спросили, посетит ли теперь он или канцлер Германии Олаф Шольц Украину.

"Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны", – ответил он, добавив, что правительство ФРГ постоянно находится в контакте с властью Украины.

СПРАВКА. Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на предупреждения Украины и стран восточного фланга НАТО, что это – геополитический проект, завершение которого приведет к кризису с безопасностью в Европе. Также он предлагал формулу имплементации минских соглашений, которая была близка к кремлевской трактовке этих документов.

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Марк Сировой

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