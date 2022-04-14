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Вице-канцлер Германии об отказе Штайнмайеру: Украина допустила дипломатическую ошибку

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 08:35
Вице-канцлер Германии об отказе Штайнмайеру: Украина допустила дипломатическую ошибку - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает "дипломатической ошибкой" якобы отказ Украины принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, передает ZDF.

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"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку… Федеральный президент – это Германия. И именно поэтому его приглашение от президента Зеленского – это приглашение Германии", – сказал он.

У Хабека также спросили, посетит ли теперь он или канцлер Германии Олаф Шольц Украину.

"Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны", – ответил он, добавив, что правительство ФРГ постоянно находится в контакте с властью Украины.

СПРАВКА. Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на предупреждения Украины и стран восточного фланга НАТО, что это – геополитический проект, завершение которого приведет к кризису с безопасностью в Европе.

Также он предлагал формулу имплементации минских соглашений, которая была близка к кремлевской трактовке этих документов.

Читайте также: "Он на стороне Украины". В Германии удивлены отказом Зеленского принимать Штайнмайера

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер роберт хабек
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