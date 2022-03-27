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"Австрия – настоящий авианосец российской агентуры": Financial Times о шпионах в Европе

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 17:18
Вена (фото — LIGA.net)

Австрия является "настоящим авианосцем" российских спецслужб в Европе, пишет Financial Times в статье об агентуре страны-оккупанта РФ со ссылкой на анонимного представителя европейской разведки.

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По словам одного евродипломата из Вены, которого цитирует издание, австрийское разведуправление BFV "считается настолько скомпрометированным, что на какое-то время его исключали из большей части европейской деятельности по обмену разведданными".

"Минобороны страны практически является подразделением ГРУ", – добавил дипломат, пожелавший остаться неназванным.

В австрийской канцелярии заявили FT, что не могут комментировать анонимные обвинения, но указали при этом, что нынешнее правительство страны "проводит масштабную реформу органов безопасности".

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Издание отмечает, что отслеживание шпионской деятельности Кремля на Западе "стало еще более неотложной задачей" после вторжения России в Украину, но "многие страны все еще пытаются напасть на след тайной деятельности Москвы на своей территории".

Восемь действующих сотрудников евроразведки и дипломатов, опрошенные FТ, заявили, что агентурная деятельность РФ в Европе "расширяется такими темпами, с которыми с трудом справляются усилия контрразведки". По оценке одного представителя евроразведки, "десятки" российских агентов все еще действуют в Германии, Франции и Бельгии.

"То, что мы знаем об этом, почти наверняка является верхушкой айсберга. В течение многих лет существует заговор молчания, когда западные державы не хотят говорить о действиях России или даже преследовать их", – сказал Кир Джайлс, старший научный сотрудник программы по России в аналитическом центре Chatham House.

Некоторые страны в Европе, пишет издание, по-прежнему полагаются на разведки США и Британии из-за ограничений своей контрразведки и нехватки ресурсов.

  • 19 марта 2022 года Украину покинули сотрудники посольства Беларуси в Киеве.
  • 23 марта года сообщалось, что в Польше обнаружили 45 подозрительных дипломатов РФ – всех шпионов выдворили.
Евгений Пилипенко
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