Росія вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі та вбила людей, Зеленський обіцяє відповідь – LIVE
Рано-вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 13.03.2024 знищено 426 870 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (347 літаків, 325 гелікоптерів, 6752 танки, 12 921 бронемашина, 10 554 артилерійські системи та 1017 РСЗВ).
Російська армія вдарила дроном-камікадзе Shahed-136 по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах, зруйновано 15 квартир, є загиблі та поранені — фото.
В Одесі вранці 13 березня пролунали вибухи, військові попереджали про рух ракет у напрямку міста.
Російська армія втратила 980 солдатів та офіцерів, 95 одиниць техніки, а також 33 артилерійські системи за добу боїв на фронті.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають припинити бути фіктивними, а половина Європи досі торгує з Москвою.
У російській Рязані невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод, почалася пожежа — фото та відео.
Президент США Джо Байден заявив, що нового пакета військової допомоги Україні на $300 млн "зовсім не достатньо".
Російські загарбники вдарили по прикордонню Сумської області: унаслідок ударів поранено п'ятеро дітей та один чоловік.
Легіон Свобода Росії, котрий сформований з росіян та воює на боці України, повідомив про утримання нових позицій та просування далі на території РФ.
Україна збільшуватиме чисельність прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від РФ та в розрахунку на довготривалий захист після війни, заявив президент Володимир Зеленський.
В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ, і за декілька місяців вони з’являться на полі бою. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною та обговорила майбутній усний звіт Раді ЄС щодо прогресу України та Молдови, а також завершила роботу над пропозиціями до проєкту переговорної рамки з країнами. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, опублікованому сьогодні.
"Цих хворих уже нічого не вилікує". Зеленський відреагував на російські ракетні удари по Кривому Рогу, в результаті яких є влучання у п'ятиповерховий і дев’ятиповерховий будинки. Він пообіцяв, що росіяни отримають втрати у відповідь.
Сполучені Штати надають Україні екстрений пакет військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
В Міністерстві закордонних справ назвали внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Крим Україні "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні порушення норм міжнародного права".
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки й оборони поки не розглядав питання щодо бронювання від мобілізації залежно від обсягу зарплати, податків або приналежності до IT-сектору. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член Комітету Федір Веніславський.
Сибірський батальйон, який сформований з росіян та воює на боці України, показав відео бою у посадці на території РФ та повідомив про знищення позиції армії загарбників.
У Кривому Розі горить багатоповерхівка внаслідок чергової російської атаки. Повітряні сили попереджали про рух ракети - ймовірно, Х-59.
Польща приєдналася до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів для ЗСУ, зробивши "значний" фінансовий внесок. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок може оголосити про те, що він надішле Україні "певну кількість" ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваних посадовців, котрі знайомі з темою.
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму в $337 млн, в нього увійшли самохідні артилерійські установки та снаряди. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.
США готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України на $400 млн, повідомили у Reuters, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.
Заочну підозру у колабораційній діяльності отримав так званий міністр молодіжної політики терористичного угруповання ДНР, повідомила Донецька обласна прокуратура. За повідомленнями загарбників, псевдоміністром незаконно працює 29-річний уродженець тимчасово окупованого Донецька Кирило Макаров.
Сьогодні у Палаті представників США розпочнуть збір підписів за винесення питання розгляду продовження допомоги Україні без схвалення спікера Майка Джонсона (discharge petition). Про це повідомив журналіст Джейк Шерман з Punchbowl News.
Народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко повідомив, що оборонний комітет Ради нібито проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу щодо обмеження для ухилянтів. Член профільного комітету, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський заявив LIGA.net, що остаточне рішення ще не було ухвалено.
Міноборони вдруге спробує централізовано купити пікапи для ЗСУ. Перший тендер у грудні 2023 року був невдалим.
Чехія може організувати закупівлю додаткових 200 000 артилерійських снарядів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Колегія Єврокомісії на засіданні 12 березня обговорить проміжну оцінку виконання Україною євроінтеграційних реформ. Відповідні документи опинилися у розпорядження Радіо Свобода.
Українське мобілізаційне законодавство розроблялося у мирні часи і не відповідає вимогам воєнного часу, зокрема це стосується питання демобілізації. Про це заявив президент Зеленський.
У Бєлгороді удар безпілотника пошкодив будівлю міської адміністрації, там вибито вікна й двері, поранено російських чиновників. Відео моменту влучання.
У Легіоні Свобода Росії заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіне в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною — відео.
Законопроєкт про мобілізацію має усунути прогалини у питанні призову, а 12 березня його почали розглядати безпосередньо за правками в оборонному комітеті, повідомив народний депутат від Слуги народу Юрій Здебський у коментарі LIGA.net.
У російському місті Іваново спалахнув військово-транспортний літак Іл-76. Місцеві Telegram-канали публікують відео повітряного судна з двигуном у вогні та подальшу сильну пожежу на території аеродрому.
Наслідки удару безпілотників по нафтопереробному заводу в Росії – серйозні. Reuters пише, що на підприємстві вивели з ладу найбільшу первинну установку АВТ-6, воно втратило половину потужності.
Бійці Легіону Свобода Росії заявили про знищення бронетранспортера окупантів у селищі Тьоткіне Курської області – відео.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 спроб серйозних замахів з моменту початку російсько-української війни у 2014 році, загинули офіцери української розвідки.
Президент Володимир Зеленський заявив, що французький лідер Емманюель Макрон посилив свою риторику щодо Росії через усвідомлення того, що диктатор Володимир Путін його обдурив.
Держсекретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що першим етапом для початку переговорів має бути припинення агресії з боку Росії.
FT пише, що перший транш із заморожених активів Росії може бути в липні. Ймовірно, що Україні дозволять використовувати ці гроші не тільки на відновлення, як раніше планувалося.
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна ризикує втратити нові території у 2024 році, якщо Вашингтон не схвалить продовження військової допомоги.
Російська армія атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 об'єкт інфраструктури у Кременецькому районі Тернопільської області.
У законопроєкту про економічне бронювання від мобілізації існує дві моделі – та, яка "народилася" в Офісі президента, і та, над якою працює комітет з питань економічного розвитку. Про це розповів голова профільного комітету Ради Дмитро Наталуха.
Бійці Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону розпочали спільну операцію на території РФ та зайшли до Бєлгородської області — відео.
Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Вербового та Кринкiв – зведення Генштабу.
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу наприкінці 2024-го або на початку 2025 року, якщо Палата представників схвалить продовження військової допомоги.
У російському Кстовому безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа — фото та відео.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті "набагато краща, ніж за останні три місяці". Просування Росії зупинено, проте ситуація може змінитися, якщо Сили оборони не отримають достатню підтримку, розповів він.
Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через оприлюднені днями висловлювання папи римського Франциска щодо "білого прапору" та нібито необхідності вести переговори з Росією. Представнику папи повідомили про "розчарування" цими заявами.
Російський диктатор Володимир Путін може посилити мобілізацію до армії окупантів після так званих "виборів" у РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський, котрий сьогодні заслухав окрему доповідь очільника воєнної розвідки Кирила Буданова.
З початку 2022 року та до кінця 2023-го українці на 3,1 млн разів більше виїжджали з країни, аніж в'їжджали в неї. Про це LIGA.net повідомив директор департаменту організації роботи, планування та контролю адміністрації Державної прикордонної служби Андрій Віхтюк.