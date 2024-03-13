Росія вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі та вбила людей, Зеленський обіцяє відповідь – LIVE

З початку 2022 року та до кінця 2023-го українці на 3,1 млн разів більше виїжджали з країни, аніж в'їжджали в неї. Про це LIGA.net повідомив директор департаменту організації роботи, планування та контролю адміністрації Державної прикордонної служби Андрій Віхтюк.