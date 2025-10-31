Росія завдала десяток ударів по Сумах: є влучання і пожежа в багатоповерхівці – фото, відео

Росія завдала десяток ударів по Сумах: є влучання і пожежа в багатоповерхівці – фото, відеооновлено
Росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Сумах, зайнялася пожежа. Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко і в.о. мера Артем Кобзар.
Влучання сталося по будинку в Зарічному районі міста.
Є загоряння та значні руйнування. У будинках поруч вибито вікна.
Кобзар повідомив про двох постраждалих.
Очільник МВА зазначив, що пошкоджено також двоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі – там попередньо відомо про чотирьох постраждалих.
Загалом ворог завдав близько 10 ударів по місту.
ОНОВЛЕНО О 07:35. За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них четверо дітей, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир і сім балконів.
У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.
Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Всі пожежі згасили.
- Суми та область регулярно потерпають від російських атак. 30 жовтня росіяни завдали дронового удару по автозаправній станції у Сумах, внаслідок чого постраждали чотири людини.
