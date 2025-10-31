Росія завдала десяток ударів по Сумах: є влучання і пожежа в багатоповерхівці – фото, відео

Окупанти вчергове вгатили по цивільному об'єкту в Сумах

Фото: Сумська МВА

Росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Сумах, зайнялася пожежа. Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко і в.о. мера Артем Кобзар.

Влучання сталося по будинку в Зарічному районі міста.

Є загоряння та значні руйнування. У будинках поруч вибито вікна.

Кобзар повідомив про двох постраждалих.

Очільник МВА зазначив, що пошкоджено також двоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі – там попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Загалом ворог завдав близько 10 ударів по місту.

ОНОВЛЕНО О 07:35. За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них четверо дітей, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир і сім балконів.

У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Всі пожежі згасили.