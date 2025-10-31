Россия нанесла десяток ударов по Сумам: есть попадания и пожар в многоэтажке – фото, видео

Оккупанты в очередной раз ударили по гражданскому объекту в Сумах

Фото: Сумская ГВА

Россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Сумах, начался пожар. Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и и.о. мэра Артем Кобзарь.

Попадание произошло по дому в Заречном районе города.

Есть возгорания и значительные разрушения. В домах рядом выбиты окна.

Кобзарь сообщил о двух пострадавших.

Глава МВА отметил, что поврежден также двухэтажный жилой дом в Ковпаковском районе – там предварительно известно о четырех пострадавших.

Всего враг нанес около 10 ударов по городу.

ОБНОВЛЕНО В 07:35. По предварительной информации, травмированы 11 человек, среди них четверо детей, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов.

В частном секторе вспыхнули два здания хозяйственного назначения, а взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.

Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Все пожары потушили.