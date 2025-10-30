Россия ударила дроном по заправке в Сумах, есть раненые – фото
Фото: Сумской горсовет

Россияне нанесли дроновый удар по автозаправочной станции в Сумах, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь и начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Около 11:15 зафиксировано попадание БпЛА, предварительно типа "Италмас" (российский дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA. – Ред.), по одной из АЗС в Заречном районе города.

Предварительно, пострадали четыре человека, повреждены две машины.

  • Ночью 30 октября РФ массированно атаковала теплоэлектростанции и гражданские объекты в разных регионах. В целом было 633 дрона и 52 ракеты.
  • Также Россия ударила по общежитию в Запорожье. Известно о 17 пострадавших и двух погибших, тела которых достали из-под завалов.
  • Ладыжин в Винницкой области остался без света, тепла и воды из-за российской атаки. Временно не работают детские сады.
