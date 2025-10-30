РФ ударила по общежитию в Запорожье: 11 пострадавших, из них шестеро детей – фото, видео
Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp

В ночь на 30 октября россияне несколько часов подряд атаковали Запорожье и Запорожский район, попав в общежитие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В общежитии разрушено несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры.

Враг бил по городу ракетами и беспилотниками. Было восемь ракетных ударов по областному центру.

По состоянию на 06:22 известно об 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от трех до шести лет.

