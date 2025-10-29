Атакованы объект ДТЭК в Одесской области и критическая инфраструктура в центре Чернигова

В Одесской области есть повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и пострадавший

Одесская область (Фото: Telegram/odeskaODA)

В ночь на 29 октября Россия осуществила очередную массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударила "шахедом" по центру Чернигова. Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

В Одесской области зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Есть пострадавший. Возник пожар – его потушили.

Часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

В ДТЭК уточнили, что в результате российской атаки на энергообъект компании 26 900 домов в Одесской области остаются без света.

Глава Черниговской ГВА в 08:12 сообщил, что зафиксирован взрыв "шахеда". Впоследствии стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре города. Обошлось без пострадавших.

ДОПОЛНЕНО В 09:30. Воздушные силы сообщили, что всего РФ атаковала Украину 126 дронами, около 80 из них – "шахеды".

Сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 32 дронов на 10 локациях.