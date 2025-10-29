Атакованы объект ДТЭК в Одесской области и критическая инфраструктура в центре Чернигова

Атакованы объект ДТЭК в Одесской области и критическая инфраструктура в центре Черниговадополнено
В ночь на 29 октября Россия осуществила очередную массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударила "шахедом" по центру Чернигова. Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
В Одесской области зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Есть пострадавший. Возник пожар – его потушили.
Часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.
В ДТЭК уточнили, что в результате российской атаки на энергообъект компании 26 900 домов в Одесской области остаются без света.
Глава Черниговской ГВА в 08:12 сообщил, что зафиксирован взрыв "шахеда". Впоследствии стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре города. Обошлось без пострадавших.
ДОПОЛНЕНО В 09:30. Воздушные силы сообщили, что всего РФ атаковала Украину 126 дронами, около 80 из них – "шахеды".
Сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 32 дронов на 10 локациях.
- С осени Россия существенно усилила атаки на украинскую энергетику. По всей Украине вводят графики отключений света.
- 28 октября Зеленский сообщил, что союзники Украины основали коалицию по поддержке энергетической сферы, пострадавшей в результате российских ударов.
