Зеленский анонсировал первое заседание новой коалиции по поддержке энергетики

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Союзники Украины создали коалицию по поддержке энергетической сферы, которая пострадала в результате российских ударов. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом в Киеве.

Министр объявил, что Нидерланды уже направили 25 млн евро срочной помощи украинской энергетике и присоединятся к так называемой энергетической коалиции.

В то же время президент отметил, что решение организовать коалицию поддержки энергетического сектора Украины было принято недавно. Он рассказал, что в ближайшие дни состоится ее первое заседание в видеоформате.

"Первый наш разговор будет на этой неделе, надеюсь, в любом случае, в ближайшие дни. И мы будем объединять усилия. И именно этим будем заниматься. Усиление энергетики, газа, а также электричества", – пояснил глава государства.

Он добавил, что после очередных ударов РФ Украине может понадобиться импорт электроэнергии, он также не бесплатный. Президент напомнил, что Украина объединена с европейской энергетической сетью, но необходимо финансирование.

"То есть возможности у нас есть, а на импорт может понадобиться финансирование", – добавил президент.

Украина обсуждает с партнерами дополнительную помощь для закупки газа. По оценкам источников Bloomberg, Украина должна дополнительно импортировать 4,4 млрд кубометров до конца зимы. Это может стоить около 2 млрд евро.

Финансовая потребность украинских энергетических компаний в оборудовании для ремонтов превышает бюджет Фонда поддержки энергетики примерно на 500 млн евро.