Зеленський анонсував перше засідання нової коаліції щодо підтримки енергетики

Президент заявив, що Україні потрібні кошти на закупівлю електроенергії у разі посилення російських ударів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Союзники України започаткували коаліцію щодо підтримки енергетичної сфери, яка постраждала внаслідок російських ударів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом у Києві.

Міністр оголосив, що Нідерланди вже спрямували 25 млн євро термінової допомоги українській енергетиці й приєднаються до так званої енергетичної коаліції.

Водночас президент зазначив, що рішення організувати коаліцію підтримки енергетичного сектору України було ухвалено нещодавно. Він розповів, що найближчими днями відбудеться її перше засідання у відеоформаті.

"Перша наша розмова буде на цьому тижні, надіюсь, у будь-якому випадку, найближчі дні. І ми будемо об’єднувати зусилля. І саме цим будемо займатися. Посилення енергетики, газу, а також електрики", – пояснив глава держави.

Він додав, що після чергових ударів РФ Україні може знадобитися імпорт електроенергії, він також не безплатний. Президент нагадав, що Україна об'єднана з європейською енергетичною мережею, але необхідне фінансування.

"Тобто можливості в нас є, а на імпорт може знадобитися фінансування", – додав президент.

Україна обговорює з партнерами додаткову допомогу для закупівлі газу. За оцінками джерел Bloomberg, Україна має додатково імпортувати 4,4 млрд кубометрів до кінця зими. Це може коштувати близько 2 млрд євро.

Фінансова потреба українських енергетичних компаній в обладнанні для ремонтів перевищує бюджет Фонду підтримки енергетики приблизно на 500 млн євро.