Атаковано об'єкт ДТЕК на Одещині та критичну інфраструктуру у центрі Чернігова

На Одещині є пошкодження об’єктів енергетичної й транспортної інфраструктури та постраждалий

Одеська область (Фото: Telegram/odeskaODA)

У ніч проти 29 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарила "шахедом" по центру Чернігова. Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

На Одещині зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Є постраждалий. Виникла пожежа – її згасили.

Частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.

У ДТЕК уточнили, що внаслідок російської атаки на енергооб'єкт компанії 26 900 домівок на Одещині залишаються без світла.

Очільник Чернігівської МВА о 08:12 повідомив, що зафіксовано вибух "шахеда". Згодом стало відомо, що ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста. Минулося без постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 09:30. Повітряні сили повідомили, що загалом РФ атакувала Україну 126 дронами, близько 80 із них – "шахеди".

Збито/подавлено 93 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання 32 дронів на 10 локаціях.