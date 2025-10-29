29 октября россияне атаковали детскую больницу в Херсоне – это был сознательный удар, есть пострадавшие, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе. Больница значительно повреждена, и, к сожалению, есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились", – написал он.

По данным президента, самому младшему раненому ребенку восемь лет – пострадал и сам мальчик, и его мать, и брат.

В момент удара в больнице находилось около сотни человек, отметил Зеленский, добавив, что Москва "даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень".

Глава государства, вспомнив о недавних санкциях США против нефтяных компаний России, призвал к дальнейшим ограничениям:" Чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить".

Ранее глава городской военной администрации Ярослав Шанько сообщал, что из-за атаки пострадали медработники (женщины 56 и 66 лет в состоянии средней тяжести, 41-летний мужчина с тяжелыми ранениями) и девятилетняя девочка, получившая легкие повреждения.

Впоследствии чиновник написал, что из-за атаки пострадали 36-летняя женщина и 15-летний парень.