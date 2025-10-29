29 жовтня росіяни атакували дитячу лікарню у Херсоні – це був свідомий удар, є постраждалі, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці російська армія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні. Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися", – написав він.

За даними президента, наймолодшій пораненій дитині вісім років – постраждав і сам хлопчик, і його мати та брат.

У момент удару в лікарні перебувало близько сотні людей, зазначив Зеленський, додавши, що Москва "навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".

Глава держави, згадавши про нещодавні санкції США проти нафтових компаній Росії, закликав до подальших обмежень:" Щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити".

Раніше глава міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомляв, що через атаку постраждали медпрацівники (жінки 56 та 66 років у стані середньої тяжкості, 41-річний чоловік із тяжкими пораненнями) й дев'ятирічна дівчинка, що отримала легкі ушкодження.

Згодом посадовець написав, що через атаку постраждали 36-річна жінка та 15-річний хлопець.