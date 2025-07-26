Демографічний переворот: понад 65% жителів Херсону – пенсіонери

За час повномасштабної війни населення міста скоротилось на 77%

Ілюстративне фото: Укрінформ

Після майже трьох з половиною років повномасштабної війни РФ проти України, понад 65% жителів міста Херсон становлять особи пенсійного віку. Про це свідчать дані, надані на запит LIGA.net міською військовою адміністрацією.

За даними МВА, станом на 1 липня 2025 року у Херсоні мешкає 64 401 людина:

→ 42 362 особи пенсійного віку (від 60 років і старше);

→ 17 556 людей працездатного віку (від 18 до 60 років);

→ 4483 дитини (від немовлят віком до 1 року – й до 18 років).

У відсотках ситуація наступна: пенсіонери – 65,8%; особи працездатного віку – майже 27,3%, діти – приблизно 7%.

За попередніми даними Держстату, на 1 січня 2022 року у Херсоні мешкало 279 131 особа (за майже три з половиною роки повномасштабної війни населення міста скоротилося на 77%).

Ця статистика не показує розділення по віку, але опублікований міською радою аналіз Херсонської міської громади (обласний центр разом з 15 навколишніми населеними пунктами) показував, що на 2019-й ситуація була наступною:

→ 191 863 – працездатні жителі (майже 59,9%);

→ 75 650 – старші за працездатний вік (~23,6%);

→ 52 545 молодші за працездатний вік (~16,4%).

Того року в громаді мешкало 320 058 осіб, у місті – 289 096 людей.