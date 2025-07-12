Українські захисники ліквідували окупантів, які вбили однорічну дитину на Херсонщині – Генштаб
Українські захисники ліквідували російських операторів дронів, причетних до смерті однорічної дитини на Херсонщині 9 липня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині... На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - повідомили військові.
Захисники встановили, що безпілотник "Молнія" для удару росіяни запустили з тимчасово окупованого міста Гола Пристань, у ньому ж військові визначили місцерозташування екіпажу загарбників у п’ятиповерховому нежитловому будинку.
Оператори Сил оборони у чотири прийоми спрямували п'ять FPV-дронів на відповідний поверх - і після ударів з цього будинку більше не було запусків російських безпілотників, зауважив Генштаб.
Гола пристань - місто на Дніпрі, окуповане росіянами у 2022 році. Правдине - село неподалік від адмінмежі з Миколаївською областю на північний захід від міста. Відстань між населеними пунктами - близько 32 кілометрів (дальність польоту "Молнії" - 40 км).
- Російська атака по селу Правдине Білозерської громади сталась 9 липня: через атаку БпЛА загинув хлопчик Дмитрик, якому було лише рік і два місяці. Також через удар поранення отримала бабуся дитини.
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