Українські захисники ліквідували окупантів, які вбили однорічну дитину на Херсонщині – Генштаб

Фото з наслідками атаки по селі Правдине 9 липня (Фото: Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна)

Українські захисники ліквідували російських операторів дронів, причетних до смерті однорічної дитини на Херсонщині 9 липня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині... На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - повідомили військові.

Захисники встановили, що безпілотник "Молнія" для удару росіяни запустили з тимчасово окупованого міста Гола Пристань, у ньому ж військові визначили місцерозташування екіпажу загарбників у п’ятиповерховому нежитловому будинку.

Оператори Сил оборони у чотири прийоми спрямували п'ять FPV-дронів на відповідний поверх - і після ударів з цього будинку більше не було запусків російських безпілотників, зауважив Генштаб.

Гола пристань - місто на Дніпрі, окуповане росіянами у 2022 році. Правдине - село неподалік від адмінмежі з Миколаївською областю на північний захід від міста. Відстань між населеними пунктами - близько 32 кілометрів (дальність польоту "Молнії" - 40 км).

Мапа: Deepstate (Правдине - біла позначка, обведена червоним)