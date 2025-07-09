Росія вбила дроном однорічну дитину в Херсонській області

Росіяни 9 липня вдарили дроном по приватному будинку в Херсонській області, де був малюк

Наслідки атаки (Фото: t.me/olexandrprokudin)

Російські окупанти 9 липня вдарили по селу Правдине в Херсонській області. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому було лише рік і два місяці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила Росія – безжально і цілеспрямовано", – написав Прокудін.

Росіяни вдарили по приватному будинку, де дитина перебувала зі своєю прабабусею.