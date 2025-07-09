Росія вбила дроном однорічну дитину в Херсонській області
Російські окупанти 9 липня вдарили по селу Правдине в Херсонській області. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому було лише рік і два місяці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила Росія – безжально і цілеспрямовано", – написав Прокудін.
Росіяни вдарили по приватному будинку, де дитина перебувала зі своєю прабабусею.
- 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей.
- В ООН атаку по Кривому Рогу назвали наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни.