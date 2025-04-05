Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня: кількість загиблих зросла до 18 людей

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Кількість жертв російської ракетної атаки на Кривий Ріг увечері 4 квітня зросла до 18 людей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що серед жертв дев’ять дітей. Крім того, до 61 людини зросла кількість поранених, з них – 12 дітей.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що в лікарнях перебувають 40 містян. Решта – під амбулаторним наглядом.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

"Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин "високоточною" брехнею про влучання "в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами"", – йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Насправді ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик.

Крім того, у ніч проти 5 квітня росіяни масовано атакували Кривий Ріг "шахедами". За даними ДСНС, через російську атаку загинула жінка, ще п'ять людей отримали поранення.

Ворожий удар спричинив кілька пожеж у приватному секторі. Частково зруйновано один будинок.

О 02:45 очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що аварійно-рятувальні роботи в місцях влучань завершені. Далі працюють міські штаби та комунальники, уточнив він.

ДОПОВНЕНО О 06:37. Кількість постраждалих через дроновий удар зросла до семи людей, повідомила ДСНС. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайна колія, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.