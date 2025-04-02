Зеленський показав наслідки удару по Кривому Рогу, серед поранених є діти – фото

Президент заявив, що удар по Кривому Рогу 2 квітня є цілеспрямованим терором, який можна зупинити тільки достатнім тиском на РФ

Фото: Володимир Зеленський/ДСНС

Президент Володимир Зеленський опублікував фото наслідків ракетного удару Росії по Кривому Рогу 2 квітня, унаслідок якого загинули чотири людини та ще 13 постраждали.

"Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що цей та інші російські удари є цілеспрямованим терором, який можна зупинити тільки достатнім тиском на РФ. Це, за словами президента, залежить від США, Європи та інших союзників.

"Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", – зазначив він.

Глава держави додав, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони для захисту міст від російських обстрілів.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

У ніч проти 29 березня росіяни масовано атакували Дніпро ударними дронами. Загинуло п'ятеро людей, ще понад 20 – постраждали.

Того ж дня РФ атакувала Кривий Ріг, було дев'ятеро постраждалих.

2 квітня близько 16:20 росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, постраждали п'ятеро людей.

Всього за пів години РФ вдарила по Кривому Рогу, де загинули чотири людини, отримали поранення ще 13. Серед поранених двоє дітей.