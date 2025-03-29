У Дніпрі вже 21 постраждалий унаслідок російської атаки "шахедами" 28 березня

Виникли пожежі у майже десятку приватних будинків, зайнялися гаражі та СТО

Наслідки атаки (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок російського дронового удару увечері в п’ятницю, 28 березня, збільшилася майже до двох десятків. Ще чотири людини загинули. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він заявив, що відомо про 19 постраждалих.

За словами Лисака, через вечірню атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Виникли пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО.

Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати.

Увечері 28 березня окупанти масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Росіяни спрямували на місто понад 20 дронів, більшість з них вдалося збити.

ДОПОВНЕНО О 06:50. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що травмовано 21 людину.

Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

ДОПОВНЕНО О 07:50. Лисак підтвердив, що станом на ранок вже 21 постраждалий. Наймолодшим серед них – 19 років, а найстаршому — 74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

За уточненими даними, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше 10 – пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція