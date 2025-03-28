У лікарні помер чоловік, який отримав опіки 90% тіла під час атаки РФ на Кропивницький 20 березня

У ніч проти 20 березня Кропивницький пережив наймасованішу дронову атаку від початку великої війни

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі травми під час російської атаки на Кропивницький минулого тижня. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його словами, внаслідок ворожої атаки на Кропивницький 20 березня чоловік отримав опіки майже 90% тіла.

Всі ці дні лікарі боролися за його життя, але поранення були занадто тяжкими.

У ніч проти 20 березня Росія масово атакувала ударними дронами Кропивницький. Це була наймасованіша російська атака на місто від початку повномасштабної війни. Було відомо про вісьмох постраждалих, зокрема дитину.

У ніч проти 27 березня під масованою атакою російських дронів опинилися Дніпро та Харків. Є постраждалі та руйнування.

Тієї ночі окупанти випустили по Україні 86 безпілотників та балістичну ракету. Сили ППО збили 42 БпЛА, ще 26 локаційно втрачені.