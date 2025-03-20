Росія масово атакувала Кропивницький дронами – фото
В ніч проти 20 березня Росія масово атакувала дронами місто Кропивницький Кіровоградської області. Станом на 07:00 відомо про вісім постраждалих, серед яких дитина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
"Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру", – написав Райкович.
За попередніми даними, в місті сталося понад 20 вибухів. Атака тривала до 02:00. Тривогу в Кіровоградській області оголосили о 20:11.
Внаслідок атаки загиблих немає. Поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро людей, серед них одна дитина. Як повідомив Суспільному Андрій Райкович, один з постраждалих перебуває в важкому стані, він отримав опіки 90% тіла.
Як повідомили в ДСНС, були пошкоджені житлові будинки у декількох районах. У них вибиті вікна, зруйновані балкони та пошкоджені опорні конструкції.
Також зазнала ушкоджень інфраструктура Укрзалізниці. Декілька маршрутів потягів було змінено з міркувань безпеки. Як повідомили в Укрзалізниці, рух потягів було відновлено о 02:30.
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