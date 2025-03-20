Россия массово атаковала Кропивницкий дронами – фото
В ночь на 20 марта Россия массово атаковала дронами город Кропивницкий Кировоградской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Андрей Райкович. По состоянию на 07:00 известно о восьми пострадавших, среди которых ребенок.
"Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку. Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира", – написал Райкович.
По предварительным данным, в городе произошло более 20 взрывов. Атака продолжалась до 02:00. Тревогу в Кировоградской области объявили в 20.11.
В результате атаки погибших нет. Ранения разной степени тяжесті получили восемь человек, среди них один ребенок. Как сообщил Суспільному Андрей Райкович, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 90% тела.
Как сообщили в ГСЧС, были повреждены жилые дома в нескольких районах. В них выбиты окна, разрушены балконы и повреждены опорные конструкции.
Также получила повреждения инфраструктура Укрзалізниці. Несколько маршрутов поездов было изменено из соображений безопасности. Как сообщили в Укрзалізниці, движение поездов было возобновлено в 02:30.
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