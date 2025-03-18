Россия обстреливает Украину шахедами и баллистикой после разговора Трампа с Путиным

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

Вечером 18 марта Россия запустила по Украине дроны и ракеты. Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе для нескольких регионов сразу же после завершения разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Воздушная тревога была объявлена около 20.00. По состоянию на 21.00 опасность все еще продолжалась в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

В Киеве были слышны взрывы. В городской военной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны работают над столицей. Украинцев просят оставаться в укрытиях отбоя тревоги.

В 20:49 военные сообщили о запуске баллистики из Белгорода.

Телефонный разговор Трампа и Путина длился более полутора часов. В Белом доме отметили, что они договорились о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре Украины. Российский диктатор даже сразу отдал соответствующий приказ военным.

Также стороны договорились начать переговоры по обеспечению продолжительного мира между Россией и Украиной. Они начнутся "немедленно" на Ближнем Востоке.