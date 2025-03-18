Росія атакує Україну "шахедами" та балістикою після розмови Трампа з Путіним. Реакція Зеленського

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

Ввечері 18 березня Росія запустила по Україні дрони та ракети. Повітряні сили України повідомили про загрозу для кількох регіонів одразу після завершення розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Повітряна тривога була оголошена близько 20:00. Станом на 21:00 небезпека все ще тривала у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

У Києві було чутно вибухи. У міській військовій адміністрації повідомили, що сили протиповітряної оборони працюють над столицею. Українців просять залишатися в укриттях до відбою тривоги.

О 20:49 військові повідомили про запуск балістики з Бєлгорода.

ДОПОВНЕНО О 22:00. Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку росіян. На зустрічі з журналістами ввечері 18 березня він зазначив, що домовленості США та Росії поки що не працюють.

"Зараз в Україні тривога. Це, в принципі, відповідь про те, що відбувається. Наскільки мені відомо, "рускіє" сказали, що одразу під час розмови з Трампом дають наказ про припинення ударів по енергетиці далекобійною зброєю та "шахедами" в тому числі. Але зараз є тривога, тобто поки що все це не працює", – зазначив голова держави.

Телефонна розмова Трампа та Путіна тривала понад півтори години. У Білому домі зазначили, що вони домовилися про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі України. Російський диктатор навіть одразу нібито віддав відповідний наказ військовим.

Також сторони домовилися розпочати перемовини щодо забезпечення тривалого миру між Росією та Україною. Вони почнуться "негайно"на Близькому Сході.