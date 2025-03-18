Росія атакувала Україну майже 140 дронами: є наслідки у п'яти областях – фото

Гасіння пожежі через атаку БпЛА на Дніпропетровщину 17 березня (Фото: ДСНС)

З вечора 17 березня і в ніч проти 18 березня Росія запустила по Україні 137 ударних безпілотників і дронів-імітаторів, унаслідок цього постраждали п'ять областей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запускав безпілотники з районів російського села Шаталово, міст Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Підтверджено збиття протиповітряною обороною 63 "шахедів" і БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях станом на 09:00.

Ще 64 безпілотники-імітатори локаційно втрачено без негативних наслідків на землі.

Постраждали внаслідок атаки російських дронів Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Печенігах Чугуївського району через атаку двох "шахедів" загорівся дах навчального закладу та спортивного залу на площі у 62 квадратних метри.

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Також БпЛА влучив на територію цивільного підприємства у Приколотному Куп'янського району. Руйнувань і постраждалих не було.

Як повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, у Лубенському районі через падіння уламків пошкоджено покрівлю та скло у вікнах двох приватних та одного нежитлового будинку. Також горіла трава, яку вже загасили.

Наслідки падіння уламків БпЛА на Полтавщині

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак писав, що через атаку сталися пожежі на двох підприємствах у Дніпровському районі. Їх загасили, ніхто не постраждав.

Гасіння пожежі через атаку БпЛА на Дніпропетровщину

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що внаслідок атаки в обласному центрі горіли продуктовий склад та адмінбудівля іншого підприємства. Пожежі загасили, ніхто не постраждав.