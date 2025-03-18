Росія атакувала Україну майже 140 дронами: є наслідки у п'яти областях – фото
З вечора 17 березня і в ніч проти 18 березня Росія запустила по Україні 137 ударних безпілотників і дронів-імітаторів, унаслідок цього постраждали п'ять областей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запускав безпілотники з районів російського села Шаталово, міст Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Підтверджено збиття протиповітряною обороною 63 "шахедів" і БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях станом на 09:00.
Ще 64 безпілотники-імітатори локаційно втрачено без негативних наслідків на землі.
Постраждали внаслідок атаки російських дронів Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.
За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Печенігах Чугуївського району через атаку двох "шахедів" загорівся дах навчального закладу та спортивного залу на площі у 62 квадратних метри.
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Також БпЛА влучив на територію цивільного підприємства у Приколотному Куп'янського району. Руйнувань і постраждалих не було.
Як повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, у Лубенському районі через падіння уламків пошкоджено покрівлю та скло у вікнах двох приватних та одного нежитлового будинку. Також горіла трава, яку вже загасили.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак писав, що через атаку сталися пожежі на двох підприємствах у Дніпровському районі. Їх загасили, ніхто не постраждав.
Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що внаслідок атаки в обласному центрі горіли продуктовий склад та адмінбудівля іншого підприємства. Пожежі загасили, ніхто не постраждав.
- У ніч проти 14 березня 2025 року РФ атакувала Україну БпЛА, але меншою кількістю, ніж у дні перед цим. Ворог запустив 27 дронів, тоді як напередодні було 117.
- Увечері 14 березня й у ніч проти 15 березня Росія вдарила по Україні 178 безпілотниками та двома ракетами "Іскандер". Протиповітряна оборона збила 130 БпЛА, ще 38 імітаторів локаційно втрачено
- Увечері 16 березня та в ніч проти 17 березня ворог скерував проти України 174 безпілотники. ППО збила 90 дронів, а 70 імітаторів локаційно втратили.