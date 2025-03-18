Россия атаковала Украину почти 140 дронами: есть последствия в пяти областях – фото
С вечера 17 марта и в ночь на 18 марта Россия запустила по Украине 137 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, в результате этого пострадали пять областей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Враг запускал беспилотники из районов российской деревни Шаталово, городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Подтверждено сбивание противовоздушной обороной 63 "шахедов" и БПЛА других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях по состоянию на 09:00.
Еще 64 беспилотника-имитатора локационно потеряно без негативных последствий на земле.
Пострадали в результате атаки российских дронов Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области.
По информации начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Печенегах Чугуевского района из-за атаки двух "шахедов" загорелась крыша учебного заведения и спортивного зала на площади в 62 квадратных метра.
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Также БпЛА попал на территорию гражданского предприятия в Приколотном Купянского района. Разрушений и пострадавших не было.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, в Лубенском районе из-за падения обломков повреждена кровля и стекло в окнах двух частных и одного нежилого дома. Также горела трава, ее уже потушили.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак писал, что из-за атаки произошли пожары на двух предприятиях в Днепровском районе. Их потушили, никто не пострадал.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал, что в результате атаки в областном центре горели продуктовый склад и админздание другого предприятия. Пожар потушен, никто не пострадал.
- В ночь на 14 марта 2025 года РФ атаковала Украину БпЛА, но меньшим количеством, чем в дни перед этим. Враг запустил 27 дронов, в то время как накануне было 117.
- Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия ударила по Украине 178 беспилотниками и двумя ракетами "Искандер". Противовоздушная оборона сбила 130 БпЛА, еще 38 имитаторов локационно потеряно
- Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта враг направил против Украины 174 беспилотника. ПВО сбила 90 дронов, а 70 имитаторов локационно потеряли.