Россия атаковала Украину почти 140 дронами: есть последствия в пяти областях – фото

В результате вражеских ударов пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области

Тушение пожара из-за атаки БпЛА на Днепропетровскую область 17 марта (Фото: ГСЧС)

С вечера 17 марта и в ночь на 18 марта Россия запустила по Украине 137 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, в результате этого пострадали пять областей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг запускал беспилотники из районов российской деревни Шаталово, городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Подтверждено сбивание противовоздушной обороной 63 "шахедов" и БПЛА других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях по состоянию на 09:00.

Еще 64 беспилотника-имитатора локационно потеряно без негативных последствий на земле.

Пострадали в результате атаки российских дронов Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области.

По информации начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Печенегах Чугуевского района из-за атаки двух "шахедов" загорелась крыша учебного заведения и спортивного зала на площади в 62 квадратных метра.

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Также БпЛА попал на территорию гражданского предприятия в Приколотном Купянского района. Разрушений и пострадавших не было.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, в Лубенском районе из-за падения обломков повреждена кровля и стекло в окнах двух частных и одного нежилого дома. Также горела трава, ее уже потушили.

Последствия падения обломков БПЛА в Полтавской области

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак писал, что из-за атаки произошли пожары на двух предприятиях в Днепровском районе. Их потушили, никто не пострадал.

Тушение пожара из-за атаки БпЛА на Днепропетровщину

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал, что в результате атаки в областном центре горели продуктовый склад и админздание другого предприятия. Пожар потушен, никто не пострадал.