Россия ударила по Украине 174 дронами. Есть повреждения инфраструктуры, возникли пожары

Сообщается, что в результате вражеской атаки никто не погиб

Ликвидация последствий атаки в Одесской области (Фото: ГСЧС)

Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 174 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 90 из них, сообщили в Воздушных силах Украины.

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Враг атаковал с направлений городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск ударными БпЛА "шахед" и дронами-имитаторами.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 90 дронов разных типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате российской атаки в Белоцерковском районе повреждены стекла в квартире и подъезде пятиэтажки. Также ликвидирован пожар травяного настила на площади 0,5 га.

Информация о пострадавших не поступала, критическая инфраструктура не повреждена.

В Одесском районе Одесской области в результате атаки повреждены детсад, частный дом, магазин и авто, сообщил председатель ОВА Олег Кипер. В ГСЧС добавили, что в результате удара авто, магазин и недействующее складское здание загорелись, пожар уже ликвидировали.

Пострадал один человек.

Кроме того, повреждена энергетическая инфраструктура в пригороде Одессы. Из-за этого около 500 абонентов находятся без электроэнергии.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в регионе уничтожено около 15 вражеских дронов.

"В результате атаки инфраструктура разрушена в Павлоградском районе. А еще – в Синельниковском. Там также повреждены частный дом, гараж и пожарное авто", – отметил он.

В селе Каменная Яруга Чугуевского района Харьковской области произошел пожар площадью 1000 кв.м на гражданском предприятии из-за попадания "шахеда". Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС региона отметили, что в результате вражеской атаки пожар произошел также и в Купянском районе.

Пожар в Чугуевском районе (Фото: t.me/synegubov)

В результате атаки России на Полтавщину 17 марта ввели аварийные отключения электроэнергии в Кременчугском районе.

Города России также атаковали беспилотники. Взрывалось в Ейске и пылало в Астраханской области.