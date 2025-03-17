Россия ударила по Украине 174 дронами. Есть повреждения инфраструктуры, возникли пожары
Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 174 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 90 из них, сообщили в Воздушных силах Украины.
Враг атаковал с направлений городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск ударными БпЛА "шахед" и дронами-имитаторами.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 90 дронов разных типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.
В результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Киевская области.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате российской атаки в Белоцерковском районе повреждены стекла в квартире и подъезде пятиэтажки. Также ликвидирован пожар травяного настила на площади 0,5 га.
Информация о пострадавших не поступала, критическая инфраструктура не повреждена.
В Одесском районе Одесской области в результате атаки повреждены детсад, частный дом, магазин и авто, сообщил председатель ОВА Олег Кипер. В ГСЧС добавили, что в результате удара авто, магазин и недействующее складское здание загорелись, пожар уже ликвидировали.
Пострадал один человек.
Кроме того, повреждена энергетическая инфраструктура в пригороде Одессы. Из-за этого около 500 абонентов находятся без электроэнергии.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в регионе уничтожено около 15 вражеских дронов.
"В результате атаки инфраструктура разрушена в Павлоградском районе. А еще – в Синельниковском. Там также повреждены частный дом, гараж и пожарное авто", – отметил он.
В селе Каменная Яруга Чугуевского района Харьковской области произошел пожар площадью 1000 кв.м на гражданском предприятии из-за попадания "шахеда". Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В ГСЧС региона отметили, что в результате вражеской атаки пожар произошел также и в Купянском районе.
- В результате атаки России на Полтавщину 17 марта ввели аварийные отключения электроэнергии в Кременчугском районе.
- Города России также атаковали беспилотники. Взрывалось в Ейске и пылало в Астраханской области.