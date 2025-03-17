В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки

Без света остались люди в Кременчугском районе

ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net)

В ночь на 17 марта Россия пыталась атаковать Полтавскую область, в результате чего часть людей осталась без света. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

Он отметил, что противовоздушная оборона отработала по вражеским целям.

Обошлось без пострадавших, но в результате падения обломков дронов были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе.

Без света остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения людям, заверил Когут.