На Полтавщині ввели аварійні відключення електроенергії через російську атаку

Без світла залишились люди у Кременчуцькому районі

ЛЕП (Фото: Євген Пилипенко / LIGA.net)

У ніч проти 17 березня Росія намагалась атакувати Полтавщину, внаслідок чого частина людей залишилась без світла. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Він зазначив, що протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях.

Минулося без постраждалих, але внаслідок падіння уламків дронів були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі.

Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям, запевнив Когут.