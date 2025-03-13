Росіяни вночі атакували ракетою та 117 БпЛА: є наслідки у семи областях

Полювання на "шахеди" (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)

У ніч проти 13 березня окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 117 безпілотниками, наслідки є у семи областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 19:00 12 березня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 117 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 74 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Запорізька та Одеська області.

У Запоріжжі люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

У Дніпрі через ворожу атаку постраждали жінки 52, 56 та 82 років. Також є руйнування інфраструктури та будинків.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що в Охтирській громаді три ворожі "шахеди" впали на територію гаражного кооперативу. Попередньо, люди не постраждали. Сталося загоряння близько 20 гаражів. Пожежу оперативно локалізовано. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок дронового удару в Одеському районі сталося займання приватного гаража.

У Білгород-Дністровському районі через падіння уламків БпЛА загорілася суха трава та будівля медзакладу, що не дії. Вогонь було ліквідовано.

Київська ОВА повідомила, що в Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в місті Чугуїв зафіксоване одне влучання "шахеда" в землю на території підприємства, внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля, гараж підприємства та п'ять вантажних автомобілів.