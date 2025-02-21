Сікорський привіз до Вашингтона збитий "шахед" іранського виробництва – відео

Радослав Сікорський (скриншот відео глави МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який зараз із візитом у Вашингтоні, привіз із собою збитий БпЛА "шахед". Про це він розповів на своїй сторінці у Х.

Сікорський прибув на конференцію консервативних політичних дій (CPAC), яка, за його словами, є однією з найвпливовіших політичних подій у світі.

"Цього року учасники можуть побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями та доставлений Польщею: іранський безпілотник Shahed. Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", – сказав Сікорський і зазначив, що польсько-американський альянс є "нерозривним".

Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.



Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie є одним з найbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W тим році uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polski symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025

Кореспондент радіо RMF FM у США Павло Жуховський зазначив, що російський дрон іранського виробництва побачать американські консервативні політики, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс. Поряд із "шахедом" встановили табличку зі спеціальним описом.

"Минулого тижня "шахед" вдарив по Чорнобильській АЕС, слава Богу, без витоку радіоактивності. Весь світ повинен знати про небезпеку, яку несе нам співпраця Росії та Ірану", – сказав Сікорський у коментарі RMF.

Зазначається, що дрону транспортували до США польським військовим літаком С-130 на базу Сент-Ендрюс.

Табличка біля

У ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною потрапив у укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.

БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.

17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку у безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Станом на 19 січня рятувальники все ще гасили осередки тління на Чорнобильській АЕС після удару дроном.