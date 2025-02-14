Зеленський: Росіяни навмисно вдарили по ЧАЕС, дрон летів на низькій висоті
Дрон, який уразив саркофаг Чорнобильської атомної електростанції в ніч проти 14 лютого, летів на низькій висоті. Президент Володимир Зеленський вважає, що це свідчить про цілеспрямований удар російських окупаційних військ, про що він заявив журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.
За його словами, ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили.
"Буде слідство, і я знатиму більше деталей. Але це дає нам можливість говорити: якщо радари не бачили [дрон] на цій висоті, то вони [росіяни] спеціально це зробили", – сказав Зеленський.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- Державна інспекція ядерного регулювання уточнила, що станом на 08:00 радіаційний стан на майданчику без змін.