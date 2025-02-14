Зеленський: Росіяни навмисно вдарили по ЧАЕС, дрон летів на низькій висоті

Ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Дрон, який уразив саркофаг Чорнобильської атомної електростанції в ніч проти 14 лютого, летів на низькій висоті. Президент Володимир Зеленський вважає, що це свідчить про цілеспрямований удар російських окупаційних військ, про що він заявив журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

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За його словами, ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили.

"Буде слідство, і я знатиму більше деталей. Але це дає нам можливість говорити: якщо радари не бачили [дрон] на цій висоті, то вони [росіяни] спеціально це зробили", – сказав Зеленський.