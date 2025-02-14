"Всі дуже злі". Єрмак розповів про настрої на Мюнхенській конференції через атаку на ЧАЕС
Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції на російський дроновий удар по Чорнобильській атомній електростанції.
"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі", – написав Єрмак.
Таку реакцію він пояснив тим, що у 80-х роках "Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених".
"Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", – додав Єрмак.
Він зазначив, що "багато інформації" сьогодні буде надано американським партнерам – про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вона постійно запускає дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці.
Чорнобильська катастрофа сталась у ніч проти 26 квітня 1986 року. Вона призвела до радіаційного забруднення навколишніх територій, евакуації жителів прилеглих населених пунктів та створення 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження.
У 2022 році через Чорнобильську зону пролягав один із напрямків повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Внаслідок цього Чорнобильська АЕС потрапила в тимчасову окупацію, яка тривала до кінця березня – початку квітня 2022 року.
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