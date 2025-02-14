"Всі дуже злі". Єрмак розповів про настрої на Мюнхенській конференції через атаку на ЧАЕС

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції на російський дроновий удар по Чорнобильській атомній електростанції.

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"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі", – написав Єрмак.

Таку реакцію він пояснив тим, що у 80-х роках "Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених".



"Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", – додав Єрмак.

Він зазначив, що "багато інформації" сьогодні буде надано американським партнерам – про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вона постійно запускає дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці.

Чорнобильська катастрофа сталась у ніч проти 26 квітня 1986 року. Вона призвела до радіаційного забруднення навколишніх територій, евакуації жителів прилеглих населених пунктів та створення 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження.

У 2022 році через Чорнобильську зону пролягав один із напрямків повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Внаслідок цього Чорнобильська АЕС потрапила в тимчасову окупацію, яка тривала до кінця березня – початку квітня 2022 року.