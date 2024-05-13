У межах Чорнобильської зони на міні підірвався червонокнижний кінь – фото
У Чорнобильській зоні в Київській області підірвався на міні дикий кінь породи Пржевальського – він внесений до Червоної книги України. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
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Прикордонники розповіли, що під час виконання завдань у межах зони відчуження ЧАЕС вони почули вибух міни.
Для перевірки вони підняли безпілотник над територією Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, який на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував під окупацією російських військ.
Тоді вони й помітили на природоохоронній території загиблу тварину, про що поінформували відповідні організації.
ДОВІДКА.Кінь породи Пржевальського – вид диких коней з XX століття, який вважається зниклим в природі, проте зберігся в деяких зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу.
Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких акліматизувались у Чорнобильській зоні відчуження та проживають там самостійно без людського втручання
- Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного нападу на Україну. Загалом 169 Нацгвардійців потрапили у полон (наразі у полоні 103 захисника, повідомляло Суспільне). 31 березня росіяни залишили територію АЕС і вирушили в бік Білорусі.
- Енергоатом повідомляв, що окупанти рили окопи в радіоактивному ґрунті. Агенція Reuters писала, що загарбники пересувалися без засобів захисту Рудим лісом. Також є відео, на якому зафіксовано окопи загарбників там.
- У квітні 2022-го керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де окопувалися росіяни. Тоді показники внутрішнього випромінювання (альфа- та бета-забруднення) перевищували норму у 100 і більше разів
- У цьому місці рота росіян дислокувалася майже 30 днів, тому всі вони отримали таке опромінення, яке викликає променеву хворобу, зазначав Енергоатом.
- На LIGA.net є великий текст про те, чим загрожує окупантам місяць перебування в Чорнобильській зоні.
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