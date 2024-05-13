У межах Чорнобильської зони на міні підірвався червонокнижний кінь – фото

Прикордонники розповіли, що під час виконання завдань у межах зони відчуження ЧАЕС вони почули вибух міни

Кінь породи Пржевальського (Фото: EPA)

У Чорнобильській зоні в Київській області підірвався на міні дикий кінь породи Пржевальського – він внесений до Червоної книги України. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Прикордонники розповіли, що під час виконання завдань у межах зони відчуження ЧАЕС вони почули вибух міни.

Для перевірки вони підняли безпілотник над територією Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, який на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував під окупацією російських військ.

Тоді вони й помітили на природоохоронній території загиблу тварину, про що поінформували відповідні організації.

Фото: ДПСУ

ДОВІДКА. Кінь породи Пржевальського – вид диких коней з XX століття, який вважається зниклим в природі, проте зберігся в деяких зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу.



Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких акліматизувались у Чорнобильській зоні відчуження та проживають там самостійно без людського втручання Кінь породи Пржевальського – вид диких коней з XX століття, який вважається зниклим в природі, проте зберігся в деяких зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу.Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких акліматизувались у Чорнобильській зоні відчуження та проживають там самостійно без людського втручання

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