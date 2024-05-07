Чорнобильська АЕС. Нацгвардія провела навчання з охорони та оборони зони відчуження – фото
Національна гвардія провела навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, виконала завдання з посилення кордону. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Відомство проводило низку заходів у Київській області, зокрема й щодо Чорнобильської АЕС.
Півненко повідомив, що впродовж останніх місяців Нацгвардія "значно наростила" роботу у прикордонних областях, а з початку повномасштабного вторгнення РФ було проведено організаційно-штатні зміни у військових частинах та підрозділах, які виконують завдання там.
"Це в першу чергу стосується збільшення штатної чисельності та посилення їх озброєнням, протитанковими ракетними комплексами й засобами протиповітряної оборони. Проводяться відпрацювання різних сценаріїв дій під час міжвідомчих навчань з іншими складовими Сил оборони", – акцентував командувач.
Окрім цього Нацгвардія розгорнула підрозділи, що застосовують безпілотники – ті "постійно здійснюють" спостереження за місцевістю, повідомив військовий.
Це важливо для отримання необхідної інформації підрозділами, які забезпечують виконання завдань у зоні відчуження, зазначив він.
Півненко зазначив, що разом з командирами провів перевірку опорних пунктів та оборонних споруд на місцевості поблизу ЧАЕС.
Відповідні заходи дають змогу "постійно адаптовуватись до різних загроз та посилювати безпеку", пояснив командувач.
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- Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного нападу на Україну. Загалом 169 Нацгвардійців потрапили у полон (наразі у полоні 103 захисника, повідомляло Суспільне). 31 березня росіяни залишили територію АЕС і вирушили в бік Білорусі.
- Енергоатом повідомляв, що окупанти рили окопи в радіоактивному ґрунті. Агенція Reuters писала, що загарбники пересувалися без засобів захисту Рудим лісом. Також є відео, на якому зафіксовано окопи загарбників там.
- У квітні 2022-го керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де окопувалися росіяни. Тоді показники внутрішнього випромінювання (альфа- та бета-забруднення) перевищували норму у 100 і більше разів
- У цьому місці рота росіян дислокувалася майже 30 днів, тому всі вони отримали таке опромінення, яке викликає променеву хворобу, зазначав Енергоатом.
- На LIGA.net є великий текст про те, чим загрожує окупантам місяць перебування в Чорнобильській зоні.