Чорнобильська АЕС. Нацгвардія провела навчання з охорони та оборони зони відчуження – фото

За місцевістю там почали спостерігати з дронів

Фото: Facebook Олександра Півненка

Національна гвардія провела навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, виконала завдання з посилення кордону. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

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Відомство проводило низку заходів у Київській області, зокрема й щодо Чорнобильської АЕС.

Півненко повідомив, що впродовж останніх місяців Нацгвардія "значно наростила" роботу у прикордонних областях, а з початку повномасштабного вторгнення РФ було проведено організаційно-штатні зміни у військових частинах та підрозділах, які виконують завдання там.

"Це в першу чергу стосується збільшення штатної чисельності та посилення їх озброєнням, протитанковими ракетними комплексами й засобами протиповітряної оборони. Проводяться відпрацювання різних сценаріїв дій під час міжвідомчих навчань з іншими складовими Сил оборони", – акцентував командувач.

Фото: Facebook Олександр Півненко

Фото: Facebook Олександр Півненко

Фото: Facebook Олександр Півненко

Окрім цього Нацгвардія розгорнула підрозділи, що застосовують безпілотники – ті "постійно здійснюють" спостереження за місцевістю, повідомив військовий.

Це важливо для отримання необхідної інформації підрозділами, які забезпечують виконання завдань у зоні відчуження, зазначив він.

Півненко зазначив, що разом з командирами провів перевірку опорних пунктів та оборонних споруд на місцевості поблизу ЧАЕС.

Відповідні заходи дають змогу "постійно адаптовуватись до різних загроз та посилювати безпеку", пояснив командувач.

Фото: Facebook Олександр Півненко

Фото: Facebook Олександр Півненко

Фото: Facebook Олександр Півненко

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