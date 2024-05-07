Чернобыльская АЭС. Нацгвардия провела учения по охране и обороне зоны отчуждения – фото
Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, выполнила задачу по усилению границы. Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.
Ведомство проводило ряд мероприятий в Киевской области, в том числе и насчет Чернобыльской АЭС.
Пивненко сообщил, что в течение последних месяцев Нацгвардия "значительно нарастила" работу в приграничных областях, а с начала полномасштабного вторжения РФ были проведены организационно-штатные изменения в воинских частях и подразделениях, выполняющих задания там.
"Это в первую очередь касается увеличения штатной численности и усиления их вооружением, противотанковыми ракетными комплексами и средствами противовоздушной обороны. Проводятся отработки различных сценариев действий во время межведомственных учений с другими составляющими сил обороны", – акцентировал командующий.
Кроме этого, Нацгвардия развернула подразделения, которые применяют беспилотники – те "постоянно осуществляют" наблюдение за местностью, сообщил военный.
Это важно для получения необходимой информации подразделениями, обеспечивающими выполнение задач в зоне отчуждения, отметил он.
Пивненко отметил, что вместе с командирами провел проверку опорных пунктов и оборонных сооружений на территории вблизи ЧАЭС.
Соответствующие меры позволяют "постоянно адаптироваться к разным угрозам и усиливать безопасность", объяснил командующий.
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- Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного нападения на Украину. В общей сложности 169 нацгвардейцев попали в плен (в настоящее время в плену 103 защитника, сообщало Суспільне). 31 марта россияне покинули территорию АЭС и отправились в сторону Беларуси.
- Энергоатом сообщал, что оккупанты рыли окопы в радиоактивной почве. Агентство Reuters писало, что захватчики передвигались без средств защиты по Рыжему лесу. Также есть видео, на котором зафиксированы окопы захватчиков.
- В апреле 2022-го руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где окапывались россияне. Тогда показатели внутреннего излучения (альфа- и бета-загрязнения) превышали норму в 100 и более раз.
- В этом месте рота россиян дислоцировалась почти 30 дней, поэтому все они получили такое облучение, которое вызывает лучевую болезнь, отмечал Энергоатом.
- На LIGA.net есть большой текст о том, чем грозит оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.