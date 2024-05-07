Чернобыльская АЭС. Нацгвардия провела учения по охране и обороне зоны отчуждения – фото

За местностью там начали наблюдать с дронов

Фото: Facebook Александра Пивненко

Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, выполнила задачу по усилению границы. Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

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Ведомство проводило ряд мероприятий в Киевской области, в том числе и насчет Чернобыльской АЭС.

Пивненко сообщил, что в течение последних месяцев Нацгвардия "значительно нарастила" работу в приграничных областях, а с начала полномасштабного вторжения РФ были проведены организационно-штатные изменения в воинских частях и подразделениях, выполняющих задания там.

"Это в первую очередь касается увеличения штатной численности и усиления их вооружением, противотанковыми ракетными комплексами и средствами противовоздушной обороны. Проводятся отработки различных сценариев действий во время межведомственных учений с другими составляющими сил обороны", – акцентировал командующий.

Фото: Facebook Александр Пивненко

Фото: Facebook Александр Пивненко

Фото: Facebook Александр Пивненко

Кроме этого, Нацгвардия развернула подразделения, которые применяют беспилотники – те "постоянно осуществляют" наблюдение за местностью, сообщил военный.

Это важно для получения необходимой информации подразделениями, обеспечивающими выполнение задач в зоне отчуждения, отметил он.

Пивненко отметил, что вместе с командирами провел проверку опорных пунктов и оборонных сооружений на территории вблизи ЧАЭС.

Соответствующие меры позволяют "постоянно адаптироваться к разным угрозам и усиливать безопасность", объяснил командующий.

Фото: Facebook Александр Пивненко

Фото: Facebook Александр Пивненко

Фото: Facebook Александр Пивненко

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