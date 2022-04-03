ВСУ взяли под контроль Припять и вышли на границу с Беларусью
03.04.2022, 13:04
Чернобыль (Фото - depositephotos.com)
3 апреля подразделения ВСУ взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск.
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Под контролем ВСУ теперь находится также территория Чернобыльской АЭС и вся Зона отчуждения вокруг нее.
31 марта сообщалось, что российские оккупанты, которые контролировали Чернобыльскую АЭС, составили и подписали "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции".
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