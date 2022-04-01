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Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед отходом: вынесли чайники, вилки и ложки

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 07:03
Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед отходом: вынесли чайники, вилки и ложки - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Перед тем, как покинуть ЧАЭС, российские оккупанты украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на атомной станции. Солдаты РФ разграбили и гостиницу рядом с АЭС – вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Об этом сообщил глава госагентства по вопросам управления зоной отчуждения Евгений Крамаренко, передает Суспільне.

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По его словам, утром 31 марта из зоны ЧАЭС начала выезжать российская техника, после чего "старший" среди оккупантов по фамилии Якушев с позывным "90-й" предложил составить "акт".

Крамаренко сообщил, что "90-й" угрожал: если этого не произойдет, оккупанты заберут сотрудников ЧАЭС в Беларусь. После принудительного подписания "акта" солдаты РФ начали мародерить, выносить вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке.

По его словам, кроме того, что исчезла часть вещей, все датчики на первый взгляд в норме, существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС пока не видно, но это надо будет дополнительно проверять.

  • 31 марта, окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, российские оккупанты составили и подписали "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции". В 22:00 Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что посторонних на площадке Чернобыльской АЭС больше нет.

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Оксана Житнюк
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война чаэс чернобыль
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