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"Самоубийцы". Войска РФ подняли у Чернобыля радиоактивную пыль Рыжего леса – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 08:06
Фото: пресс-служба госагентства по управлению зоной отчуждения

Российские войска подняли радиоактивную пыль Рыжего леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Они были без средств защиты, что может иметь фатальные последствия для их здоровья, пишет Reuters со ссылкой на источники, в частности работников зоны отчуждения.

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Два источника сообщили агентству, что российские войска ехали через Рыжий лес без противорадиационных средств. При этом их бронетехника подняла облака радиоактивной пыли.

"Большая колонна военной техники проехала по дороге сразу за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо Рыжего леса. Конвой поднял большой столб пыли. Многие датчики радиационной безопасности показали превышение уровня", – сказал один из источников.

По словам одного из работников зоны отчуждения, такая поездка была самоубийственна для российских военных, ведь радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в их телах.

СПРАВКА. Рыжий лес – высокорадиоактивная зона в непосредственной близости к ЧАЭС. Лес принял наибольшую часть выброса радиоактивной пыли после взрыва четвертого реактора в 1986 году.

Из-за радиации деревья погибли, а их окрас стал буро-красным. Лес был снесен и захоронен бульдозерами во время дезактивации, сейчас он восстанавливается естественным путем.

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Марк Сировой
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