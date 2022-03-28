Опасность радиации. В Чернобыле сотни тонн боеприпасов оккупантов, вокруг пожары – Верещук
Поведение российских оккупантов в захваченной ими зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС создает серьезную опасность распространения радиоактивного заражения. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Изоляционные сооружения, построенные над четвертым энергоблоком ЧАЭС после взрыва в 1986 году, могут быть повреждены.
По словам Верещук, такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы.
Оккупационные войска РФ продолжают перевозить и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции.
Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются российскими оккупантами через Припять в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений ЧАЭС.
Верещук сообщила, что россияне хранят в Чернобыле сотни тонн боеприпасов: часто это старые и некондиционные боеприпасы, которые могут сдетонировать просто при погрузке и транспортировке.
Кроме того, в зоне отчуждения начались значительные пожары, которые могут иметь серьезные последствия.
"Однако сегодня контроль и тушение пожаров невозможны в полном объеме из-за захвата зоны отчуждения оккупационными войсками РФ", – сказала Верещук.
Она подчеркнула, что в результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести на значительные расстояния.
"Мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введение туда специальной миссии ООН", – заявила вице-премьер-министр.
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