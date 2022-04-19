Российские войска, которые безуспешно пытались взять Киев, всерьез окапывались на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Видео брошенного лагеря оккупантов показал экс-нардеп Игорь Луценко, который с началом полномасштабного вторжения России обеспечивает силы обороны Украины данными аэроразведки позиций врага.
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"Окопы и блиндажи на зараженной территории", – подписал он видео и уточнил, что это не знаменитый Рыжий лес – наиболее пострадавший от загрязнения радионуклидами участок леса около ЧАЭС.
Как сыронизировали в ГП "Чернобыльская АЭС", "оккупант может выйти из зоны отчуждения, но зона отчуждения из него не выйдет".
- Российские войска захватили ЧАЭС и территорию вокруг станции в первые дни полномасштабного вторжения РФ, пробыв там чуть больше месяца.
- Оккупанты рыли окопы в радиоактивном грунте и передвигались без средств защиты по Рыжему лесу. В Украине за это предложили выдвинуть их на премию Дарвина.
- 9 апреля инженер ЧАЭС рассказал, как воровал у армии России топливо, чтобы не допустить катастрофы.
- Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель перед отходом: вынесли чайники, вилки и ложки.
- Разбирались, чем чреват оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.
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