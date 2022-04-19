Российские войска, которые безуспешно пытались взять Киев, всерьез окапывались на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Видео брошенного лагеря оккупантов показал экс-нардеп Игорь Луценко, который с началом полномасштабного вторжения России обеспечивает силы обороны Украины данными аэроразведки позиций врага.

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"Окопы и блиндажи на зараженной территории", – подписал он видео и уточнил, что это не знаменитый Рыжий лес – наиболее пострадавший от загрязнения радионуклидами участок леса около ЧАЭС.

Как сыронизировали в ГП "Чернобыльская АЭС", "оккупант может выйти из зоны отчуждения, но зона отчуждения из него не выйдет".

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Евгений Пилипенко

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