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Блиндажи и окопы российских оккупантов в Чернобыльской зоне отчуждения: видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 14:59
Иллюстративное фото: LIGA.net
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Российские войска, которые безуспешно пытались взять Киев, всерьез окапывались на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Видео брошенного лагеря оккупантов показал экс-нардеп Игорь Луценко, который с началом полномасштабного вторжения России обеспечивает силы обороны Украины данными аэроразведки позиций врага.

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"Окопы и блиндажи на зараженной территории", – подписал он видео и уточнил, что это не знаменитый Рыжий лес – наиболее пострадавший от загрязнения радионуклидами участок леса около ЧАЭС.

Как сыронизировали в ГП "Чернобыльская АЭС", "оккупант может выйти из зоны отчуждения, но зона отчуждения из него не выйдет".

Смотрите также: Российские оккупанты сварили в Рыжем лесу радиоактивный "кофейный суп"

Евгений Пилипенко
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