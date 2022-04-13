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Российские оккупанты сварили в Рыжем лесу радиоактивный "кофейный суп": фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 11:53
Фото: facebook.com/moden.ua
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Пограничники, которые обследуют Чернобыльскую зону отчуждения после отступления оттуда российских войск, подтвердили: оккупанты действительно окапывались в зараженном радионуклидами Рыжем лесу под ЧАЭС. Об этом они сообщили в Facebook.

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"Пограничники убедились, что орки действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году домах и устраивали там пикники", – пишут в Государственной погранслужбе.

Как выразились там, питались "эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами".

"Многие продукты орки, вероятно, впервые увидели в Украине, так как пытались сварить кашу из кофейных зерен. Как думаете, это так радиация на них повлияла или присущая захватчикам умственная отсталость?" – иронизируют пограничники.

Российские оккупанты сварили в Рыжем лесу радиоактивный "кофейный суп": фото и видео

Министр внутренних дел Денис Монастырский написал в Facebook, что сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на ЧАЭС – все это свидетельствует о том, что те не делали никакого "жеста доброй воли" и не "отходили" из Киевской области, как рассказывает кремлевская пропаганда, "а банально просто бежали".

"Причем российские военные, отступая, тащили с АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются, по сути, передвижными источниками излучения, которые будут поражать радиацией всех вокруг", – добавил он.

Российские оккупанты сварили в Рыжем лесу радиоактивный "кофейный суп": фото и видео

Монастырский также показал фото, как "фонит" сухпаек россиян, которые сидели в окопах между ЧАЭС и Припятью.

Российские оккупанты сварили в Рыжем лесу радиоактивный "кофейный суп": фото и видео

Читайте также: Легенды Рыжего леса. Чем чреват оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне

Евгений Пилипенко
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война чаэс радиация оккупация чернобыль рыжий лес
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