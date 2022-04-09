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Инженер ЧАЭС рассказал, как воровал у армии России топливо, чтобы не допустить катастрофы

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 10:03
Инженер ЧАЭС рассказал, как воровал у армии России топливо, чтобы не допустить катастрофы - Фото
Чернобыль (Фото: depositphotos.com)

Инженер Чернобыльской атомной электростанции Валерий Семенов воровал топливо у российских оккупантов, чтобы не допустить радиационной катастрофы. Об этом он сообщил в интервью ВВС.

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Семенов рассказал, что на станцию три дня не подавалось электричество. В эти дни он изо всех сил пытался найти топливо для работы генератора, даже воровал его у российских солдат.

По его словам, если бы станция лишилась электроэнергии, это могло бы привести к катастрофе.

"Мог произойти выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за заводом. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества", – сказал он.

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Начальник отдела радиационной безопасности Александр Лобода отметил, что оккупанты хотели знать, как управляется АЭС, хотели получить информацию обо всех документах и операциях.

"Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы", – сказал он.

Семенов же добавил, что персоналу удалось обеспечить безопасность станции. Однако его огорчает, что оккупанты забрали с собой 169 украинских военных, где они сейчас – неизвестно.

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Марк Сировой
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чаэс топливо чернобыль армия рф войска россии Валерий Семенов
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