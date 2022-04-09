Инженер ЧАЭС рассказал, как воровал у армии России топливо, чтобы не допустить катастрофы
Инженер Чернобыльской атомной электростанции Валерий Семенов воровал топливо у российских оккупантов, чтобы не допустить радиационной катастрофы. Об этом он сообщил в интервью ВВС.
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Семенов рассказал, что на станцию три дня не подавалось электричество. В эти дни он изо всех сил пытался найти топливо для работы генератора, даже воровал его у российских солдат.
По его словам, если бы станция лишилась электроэнергии, это могло бы привести к катастрофе.
"Мог произойти выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за заводом. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества", – сказал он.
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Начальник отдела радиационной безопасности Александр Лобода отметил, что оккупанты хотели знать, как управляется АЭС, хотели получить информацию обо всех документах и операциях.
"Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы", – сказал он.
Семенов же добавил, что персоналу удалось обеспечить безопасность станции. Однако его огорчает, что оккупанты забрали с собой 169 украинских военных, где они сейчас – неизвестно.
- Российские войска захватили ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Они пробыли там чуть больше месяца.
- Во время пребывания они рыли окопы в загрязненных грунтах и катались без средств защиты по Рыжему лесу, одному из самых радиоактивных мест Зоны отчуждения.
- Перед отходом оккупанты разграбили ЧАЭС и отель поблизости: вынесли даже чайники, вилки и ложки.
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