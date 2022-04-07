"Орков, рывших окопы в Чернобыльской зоне отчуждения, скоро не станет" – Энергоатом
Сотрудники Энергоатома обследовали место расположения окопов российских оккупантов и сравнили с картограммой загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения по состоянию на 2011 год. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Согласно полученным заключениям, основная масса радиоактивных веществ в районах окопов локализована в почвах и подзолах.
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"Их почти голыми руками разрывали орки. Вдыхали и глотали пыль, втирали в глаза и кожу. Можно справедливо считать, что этих орков скоро не станет (если уже не стало). А те, кто с ними будет непосредственно контактировать, также получат радиационное поражение", – говорится в сообщении.
Эта ситуация свидетельствует о качестве подготовки врага, в частности его подразделений войск РХБО, качестве управления и топографических способностях, добавляют в Энергоатоме.
Место расположения окопов обозначено желтой точкой.
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