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"Орков, рывших окопы в Чернобыльской зоне отчуждения, скоро не станет" – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 20:03
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Энергоатома обследовали место расположения окопов российских оккупантов и сравнили с картограммой загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения по состоянию на 2011 год. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.  

Согласно полученным заключениям, основная масса радиоактивных веществ в районах окопов локализована в почвах и подзолах.

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"Их почти голыми руками разрывали орки. Вдыхали и глотали пыль, втирали в глаза и кожу. Можно справедливо считать, что этих орков скоро не станет (если уже не стало). А те, кто с ними будет непосредственно контактировать, также получат радиационное поражение", – говорится в сообщении.   

Эта ситуация свидетельствует о качестве подготовки врага, в частности его подразделений войск РХБО, качестве управления и топографических способностях, добавляют в Энергоатоме. 

Место расположения окопов обозначено желтой точкой.

"Орков, рывших окопы в Чернобыльской зоне отчуждения, скоро не станет" – Энергоатом

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Роман Брыль
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