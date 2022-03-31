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Верещук предложила выдвинуть на Премию Дарвина оккупантов, которые рыли окопы в зоне ЧАЭС

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 22:32
Верещук предложила выдвинуть на Премию Дарвина оккупантов, которые рыли окопы в зоне ЧАЭС - Фото
Ирина Верещук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук предложила выдвинуть на Премию Дарвина российских военных, которые решили вырыть окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом она написала в Facebook.

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"Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают быть номинированы на Премию Дарвина в этом году. Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах", – написала Верещук.

Она напомнила, что Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, присуждаемая лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей, и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества. Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально.

"Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове", – резюмировала Верещук.

  • 29 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские войска подняли радиоактивную пыль Рыжего леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Они были без средств защиты, что может иметь фатальные последствия для их здоровья.
  • Сегодня, окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, российские оккупанты составили и подписали "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции". В 22:00 Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что посторонних на площадке Чернобыльской АЭС больше нет.
Вадим Ребрина
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Россия оккупанты чаэс ирина верещук премия дарвина
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