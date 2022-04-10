Российские оккупанты, которые стояли в Рыжем лесу, получили лучевую болезнь. Об этом сообщает Энергоатом.

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Как отмечается, руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне отчуждения, где российские военные копали траншеи и пытались строить фортификационные сооружения. Там зафиксированы аномально высокие показатели радиационного фона.

Показатель внешнего облучения (гамма фон) превышает норму в 10-15 раз.

Показатели внутреннего излучения (альфа и бета загрязнения) превышают норму в 100 и более раз.

В этом месте рота россиян дислоцировалась почти 30 дней, так что все они получили такое облучение, которое вызывает лучевую болезнь.

29 марта Войска РФ подняли в Чернобыле радиоактивную пыль Рыжего леса.

7 апреля в Энергоатоме обследовали место расположения окопов российских оккупантов и сравнили с картограммой загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения за 2011 год: "Орков, рывших окопы в Чернобыльской зоне отчуждения, скоро не станет".

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Наталия Медведева

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