Украинский пилот МиГ-29 погиб при заходе на посадку после боевого вылета
Украинский МиГ-29 (Иллюстративное фото: US National Guard)

Ночью 23 августа погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, трагедия произошла во время того, как защитник заходил на посадку после боевого задания.

"Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким...", – написали военные.

Павший защитник имел звание майора Воздушных сил ВСУ, родился в 1979 году.

Других деталей в войске не сообщают.

  • 22 июля на Волыни произошла авиакатастрофа военного самолета французского производства Mirage-2000 – пилоту удалось вовремя катапультироваться, проводится расследование. Это первый публично известный случай потери Украиной такого воздушного судна.
авиакатастрофамиг-29воздушные силы