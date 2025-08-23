Украинский пилот МиГ-29 погиб при заходе на посадку после боевого вылета
Ночью 23 августа погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ.
По их данным, трагедия произошла во время того, как защитник заходил на посадку после боевого задания.
"Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким...", – написали военные.
Павший защитник имел звание майора Воздушных сил ВСУ, родился в 1979 году.
Других деталей в войске не сообщают.
- 22 июля на Волыни произошла авиакатастрофа военного самолета французского производства Mirage-2000 – пилоту удалось вовремя катапультироваться, проводится расследование. Это первый публично известный случай потери Украиной такого воздушного судна.
Комментарии (0)