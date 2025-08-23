Погибший летчик Бондарь воевал в бригаде "Призрак Киева"

Защитник выполнял ежедневную боевую работу на МиГ-29 – уничтожал воздушные цели и наносил удары по оккупантам на разных участках фронта

Фото: Facebook / 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Погибший 23 августа военный летчик майор Сергей Бондарь воевал в 40 бригаде тактической авиации "Призрак Киева" и был заместителем командира эскадрильи. Об этом сообщили в подразделении павшего защитника.

Военный родился в 1979 году в городе Кропивницкий, где жил вместе с женой, сыном и дочерью.

В 2000-м успешно окончил Харьковский институт Военно-Воздушных сил ВСУ. Как отмечают в бригаде, мужчина "всю свою жизнь" посвятил авиации, преподавал в Национальном авиационном университете.

Фото: Facebook / 40 бригада

"С началом полномасштабной агрессии России, не колеблясь, вернулся к военной службе, встал на защиту неба – в 40 бригаде. Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29", – рассказали в подразделении.

Именно на истребителях МиГ-29 Бондарь выполнял ежедневную боевую работу – уничтожал воздушные цели россиян и наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта, отмечают военные.

Фото: Facebook / 40 бригада

О гибели военного утром 23 августа сообщили Воздушные силы ВСУ: трагедия произошла во время того, как защитник заходил на посадку после боевого задания. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

СПРАВКА Одна эскадрилья насчитывает от 12 до 24 самолетов.



"Призрак Киева" – совокупный образ защитников из 40 бригады, который появился во время обороны Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022-м. На День Независимости в 2024 году президент Зеленский присвоил такое почетное название этому подразделению.