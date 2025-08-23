Погибший летчик Бондарь воевал в бригаде "Призрак Киева"
Погибший 23 августа военный летчик майор Сергей Бондарь воевал в 40 бригаде тактической авиации "Призрак Киева" и был заместителем командира эскадрильи. Об этом сообщили в подразделении павшего защитника.
Военный родился в 1979 году в городе Кропивницкий, где жил вместе с женой, сыном и дочерью.
В 2000-м успешно окончил Харьковский институт Военно-Воздушных сил ВСУ. Как отмечают в бригаде, мужчина "всю свою жизнь" посвятил авиации, преподавал в Национальном авиационном университете.
"С началом полномасштабной агрессии России, не колеблясь, вернулся к военной службе, встал на защиту неба – в 40 бригаде. Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29", – рассказали в подразделении.
Именно на истребителях МиГ-29 Бондарь выполнял ежедневную боевую работу – уничтожал воздушные цели россиян и наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта, отмечают военные.
О гибели военного утром 23 августа сообщили Воздушные силы ВСУ: трагедия произошла во время того, как защитник заходил на посадку после боевого задания. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.
"Призрак Киева" – совокупный образ защитников из 40 бригады, который появился во время обороны Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022-м. На День Независимости в 2024 году президент Зеленский присвоил такое почетное название этому подразделению.
- 22 июля на Волыни произошла авиакатастрофа военного самолета французского производства Mirage-2000 – пилоту удалось вовремя катапультироваться, проводится расследование. Это первый публично известный случай потери Украиной такого воздушного судна.
Комментарии (0)